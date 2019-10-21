‪العتيبي يتفقد سير العمل بفروع الأحوال المدنية في القصيم‬‬‬

تفقَّد المدير العام للأحوال المدنية بمنطقة القصيم مطلق بن محمد العتيبي، مكتب الأحوال المدنية في «بريدة 1»، ومكتب الأحوال في «بريدة 2»، وكذلك الأحوال المدنية بمحافظتي عنيزة والمذنب.

واطلع العتيبي على سير العمل ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين؛ حيث ناقش مع مسؤولي الأحوال المدنية العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل ومتابعة الأداء وتقييمه معالجة أي ملاحظات بما يكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة، وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.

وأكد العتيبي لمنسوبي المكاتب ضرورة مضاعفة الجهود لتقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لاختصار الوقت وتقليل الجهد وتحقيق المنفعة للمستفيدين كافةً، كما التقى خلال زيارته، عددًا من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم حيال الخدمات المقدمة لهم، مطالبًا في الوقت ذاته بالعمل الجاد والدؤوب للنهوض بمستوى الخدمة.