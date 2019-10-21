76 فائزا وفائزة بجوائز تميز تعليم صبيا

أقامت إدارة تعليم صبيا، حفل جائزة الإدارة للأداء المتميز في دورتها الرابعة، وذلك على مسرح الإدارة للبنين، وفي قاعة السمو للبنات، برعاية وحضور محافظ صبيا منصور الداود. وبدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير تعليم صبيا، ضيف الله علي الحازمي كلمة رحب فيها بمحافظ صبيا والحضور، مثمنا جهود كافة الفائزين في فروع الجائزة للبنين والبنات، مشيدا بدور التميز والريادة في بناء الأمم وحضارتها وتطورها، واصفا المتميزين بأنهم صناع التقدم والحضارة والتنمية الوطنية، عقب ذلك قدم طلاب تعليم صبيا أوبريت المجد. وقام محافظ صبيا، ومدير التعليم، ومساعدوه بتكريم كافة الفئات من الفائزين، والفائزات بجائزة الأداء المتميز في جميع فروع الجائزة، وشملت «الطالب، والمعلم، ورائد النشاط، والمرشد الطلابي، والقيادة المدرسية، والمشرف التربوي والعمل التطوعي، والمبادرات والتجارب، فضلا عن تكريم العاملين في لجان جائزة الوزارة للتميز الإداري، والمنسقين والمنسقات بمكاتب التعليم، ومحكمي ومحكمات فروع جائزة الإدارة للأداء المتميز، واللجان المركزية لإدارة الفعاليات». وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا، إبراهيم الحازمي أن عدد الفائزين بالجائزة لهذا العام بلغ من البنين 36 فائزا ومن البنات 40 فائزة بجوائز تصل قيمتها إلى مئة ألف ريال، مشيرا إلى أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والإتقان بين منسوبي الإدارة، والكوادر التعليمية، والطلاب والطالبات، والارتقاء بمستويات الأداء والإبداع في المجالات التربوية والتعليمية والإدارية، وتشجيع روح المبادرة والتنافس البناء.



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