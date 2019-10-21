انطلاق مؤتمر طب الأسنان بجدة

برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابة عن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله، بفندق الريتز كارلتون، «مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز العالمي الخامس لطب الأسنان» الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً بكلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي، بحضور معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن عبيد اليوبي، والذي يستمر مدة 4 أيام. وافتتح المعرض المصاحب الذي اشتمل على 28 جناحاً لشركات متخصصة في طب الأسنان. وقال عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم ميره إن «المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات لطب الأسنان في المنطقة ويقام كل 4 سنوات، ويستقبل أكثر من 2000 ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان، وتم خلال المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات تعاون على هامش المؤتمر لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً بكلية طب الأسنان».



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