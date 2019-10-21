

أبها 22 صفر 1441هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

نقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل بن مشيط الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم, أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

// انتهى //

22:39ت م

0279



أبها 22 صفر 1441هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسنقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظهم الله - ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، إلى ذوي شهيد الواجب الجندي أول جار الله بن هادي مبارك القحطاني،الذي استشهد بالحد الجنوبي .وسأل بن مشيط الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهتهم, أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.// انتهى //22:39ت م0279

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد القحطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.