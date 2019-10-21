السعودية اليوم / تعليم الدوادمي ينفذ عدداً من البرامج التدريبية



الدوادمي 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

تنفذ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث خلال الأسبوع الجاري, عدداً من البرامج ضمن الخطة التدريبية للأسبوع الثامن لبرامج الفصل الأول للعام الدراسي 1440هـ / 1441هـ التي تستهدف الهيئة التعليمية .

وتتضمن البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى المعلمين ومحضري المختبرات ، لقاءات وورش عمل ، منها لقاء عن إستراتيجيات التدريس الحديثة ، وورشة تصميم وبناء البرامج العلاجية, وورشة الفحص الفني والوصفي للمختبرات، وأساليب التقويم المستمر.

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21:33ت م

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