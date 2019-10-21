السعودية اليوم / مدير مركز المعلومات الوطني يلتقي السفير الإماراتي لدى المملكة



الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات المشتركة، إضافة إلى بحث أوجه التعاون التقني المستقبلي ومايخدم توجيهات قيادة البلدين الشقيقين وتمكين الطاقات الوطنية في مثل هذه المجالات التقنية المتقدمة والمتجددة.

وأوضح معالي مدير مركز المعلومات الوطني خلال اللقاء أن المركز يعد أحد أهم المكونات الرئيسة للهيئة

من جهته ثمن سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الدور المهم لمركز المعلومات الوطني في تقديم خدمات تقنية مميزة كأبشر وفرجت، التي كان لها بعد الله الدور الأكبر في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين وتسهيل خدماتهم بشكل مريح ،مثنياً على ما قدمه مركز المعلومات الوطني في أسبوع جايتكس للتقنية الذي عقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية، الذي يعكس الدور التقني المتميز للمملكة العربية السعودية .

واطلع سفير دولة الإمارات خلال اللقاء على ملخص تنفيذي لإستراتيجية مركز المعلومات الوطني قدمه نائب مدير المركز الدكتور مشاري المشاري ، استعرض أبرز الأدوار المنوطة بالمركز خلال الفترة القريبة ومايتوقع تحقيقه من نجاحات وطنية بناءً على هذه الخطة الطموحة في المستقبل القريب .

// انتهى //

21:17ت م

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الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات المشتركة، إضافة إلى بحث أوجه التعاون التقني المستقبلي ومايخدم توجيهات قيادة البلدين الشقيقين وتمكين الطاقات الوطنية في مثل هذه المجالات التقنية المتقدمة والمتجددة.وأوضح معالي مدير مركز المعلومات الوطني خلال اللقاء أن المركز يعد أحد أهم المكونات الرئيسة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي صدر الأمر الملكي الكريم بإنشائها مؤخراً، ويعمل خلال الفترة الحالية على نشر إستراتيجيتة التقنية بشكل واسع لدى كافة العملاء المستهدفين، بما يؤكد دوره المحوري كبنك وطني للبيانات الوطنية ومشغلاً رئيساً للحوسبة السحابية الحكومية والاستشراف من خلال إطلاق العديد من الرؤى والتحليلات المتقدمة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تستشرف المستقبل وتقدم الحلول التقنية اللازمة للأولويات الوطنية .من جهته ثمن سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الدور المهم لمركز المعلومات الوطني في تقديم خدمات تقنية مميزة كأبشر وفرجت، التي كان لها بعد الله الدور الأكبر في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين وتسهيل خدماتهم بشكل مريح ،مثنياً على ما قدمه مركز المعلومات الوطني في أسبوع جايتكس للتقنية الذي عقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية، الذي يعكس الدور التقني المتميز للمملكة العربية السعودية .واطلع سفير دولة الإمارات خلال اللقاء على ملخص تنفيذي لإستراتيجية مركز المعلومات الوطني قدمه نائب مدير المركز الدكتور مشاري المشاري ، استعرض أبرز الأدوار المنوطة بالمركز خلال الفترة القريبة ومايتوقع تحقيقه من نجاحات وطنية بناءً على هذه الخطة الطموحة في المستقبل القريب .// انتهى //21:17ت م0259

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.