السعودية اليوم / سفير المملكة لدى مصر يزور جامعة عين شمس ويلتقي بالطلبة السعوديين



القاهرة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم بزيارة لجامعة عين شمس التقى خلالها برئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني، وبحث معه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتعاون الأكاديمي القائم بينهما، إضافة إلى التعاون بين الجامعة ونظيراتها من جامعات المملكة .

وأوضح السفير نقلي أن الزيارة جاءت في إطار التعاون القائم بين البلدين، وللاطلاع على أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين بالجامعة في عدد من الكليات والتخصصات التابعة لها وما تقدمه الجامعة من جهود وخدمات لتسهيل أمور الطلبة.

كما التقى السفير بالطلبة السعوديين واستمع لهم وأجاب على استفساراتهم بمشاركة رئيس الجامعة والملحق الثقافي بسفارة المملكة في مصر الدكتور خالد بن عبدالله النامي.

وأعرب نقلي خلال لقائه بالطلبة عن حرص السفارة على تذليل جميع المعوقات التي تواجههم, مشيرًا إلى أن لكل دولة أنظمتها الخاصة التي يجب مراعاتها والعمل من خلالها، وأن الجميع حريص على أن تكون الدراسة في مصر مفيدة للطلاب والطالبات.

من جانبه نوّه رئيس جامعة عين شمس بالعلاقات المتميزة بين البلدين وتطورها الدائم في خدمة المصالح المشتركة على كل المستويات، مستعرضًا مراحل التطور التاريخي للجامعة التي مرت بها بوصفها ثالث أقدم الجامعات المصرية التي تأسست في العام 1950 وما تشهده من عمليات تطوير مستمرة .

عقب ذلك قام السفير نقلي بجولة بكلية الطب اطّلع خلالها على الأقسام والمعامل والقاعات الدراسية.

// انتهى //

21:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.