السعودية | وزير الخارجية يستقبل سفيرة جمهورية كولومبيا لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سفيرة جمهورية كولومبيا لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:56 مساءً, 21 أكتوبر 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة جمهورية كولومبيا المعينة لدى المملكة انا ميلينا مونيوس دى جابيريا.

وتسلم معاليه خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة ( غير مقيمة ) لبلادها لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، متمنيًا لها دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

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