شكرا لقرائتكم استعد للشتاء بهذه النصائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-21 استعد للشتاء بهذه النصائح متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا يخفض احتمالية الوفاة بسبب الإنفلونزا عند الأطفال بنسبة 65%. Advertisements كما تنخفض احتمالية التنويم بنسبة 40% بسبب الإنفلونزا لدى النساء الحوامل عند أخذ اللقاح. وأضافت الصحة ضمن حملتها التوعوية “استعد للشتاء”، على أن أفضل وسيلة استعداد للشتاء أخذ لقاح الإنفلونزا. وتابعت: عند رغبتك بأخذ لقاح الإنفلونزا توجه مباشرة إلى أقرب مركز صحي لك بدون حجز موعد.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعد للشتاء بهذه النصائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.