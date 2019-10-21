لقطات مؤثرة من تشييع رئيس رقباء مجممي والجندي الدغريري في جازان

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أدى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع التقوى بمحافظة أبو عريش، صلاة الميت على الشهيد رئيس رقباء محمد بن حسن مجممي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة تلقى نائب أمير المنطقة التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وأسرة الشهيد مجممي، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه، مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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وأدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، وكيل محافظة أبو عريش حسن بن محمد الحكمي، ورئيس مركز وادي جازان مصطفى بن علي قحل، وعدد من المسؤولين ومشائخ وأهالي أبو عريش.

كما أدى وكيل إمارة منطقة جازان، عبدالله بن صالح المديميغ، عقب صلاة عصر اليوم بجامع الوابل بقرية قائم البيطارية بمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عبد الرحمن بن حسين علي دغريري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعَقِب الصلاة نقل وكيل إمارة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لوالد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب والد وذوو الشهيد الدغريري، من جانبهم، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وأدى الصلاة مع وكيل إمارة جازان، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.