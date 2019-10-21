برنامج مسك والقدية يرسم المستقبل عبر 3 تجارب ثرية

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب مبادرات مسك الخيرية، أن البرنامج المقدّم من المركز بالتعاون مع مشروع القديّة جاء ليمكّن الشباب السعودي في قطاع السياحة وتحقيق رؤية السعودية 2030، ليساهم في تطوير المدينة السعودية الرائدة في مجال الترفيه.

وأوضح أن برنامج مسك والقدية صُمم لتعريف الطلاب بمشروع القدية وأهدافه وخططه الإستراتيجية، حيث ينفذ زيارات ميدانية للمشروع للاطلاع على التطورات الجارية.

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ويهدف البرنامج إلى التوجيه المكثف من خبراء القدية لإتمام المهام الموكلة لكل فريق، حيث إن هناك مشاريع فردية لكل طالب وطالبة يتم إنجازها خلال فترة البرنامج.

ويتضمن البرنامج حلول وتطوير الأعمال، والبحث والتخطيط، ودراسات السوق.

وتم خلال البرنامج ترشيح 3 مشروعات واختيار مشروع فائز سيسهم في رسم مستقبل القدية.

جدير بالذكر أن البرنامج انطلق في 16 يونيو حتى 31 أغسطس 2019.