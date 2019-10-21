برنامج قطاف يعتذر عن رصيد الـ2200 ريال في تطبيق المسافر

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتذر برنامج “قطاف” عن رسالة خاطئة تم توجيهها إلى المستفيدين بشأن وجود أكثر من 2200 ريال في تطبيق المسافر الخاص بالمشتركين.

وكانت رسالة SMS قد وصلت إلى العديد من مستفيدي قطاف جاء في بعضها:

لديك (2227.00) ريال في رصيد قطاف.. يمكنك الآن استبدال نقاطك لدى المسافر عند حجز الفنادق أو الطيران، ما عليك سوى اختيار قطاف في صفحة الدفع واستبدال نقاط قطاف للحجوزات الخاصة بك.

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وتفاوتت القيمة الخاصة بالرصيد الذي تم إرساله بالخطأ، حيث وصل إلى البعض تأكيد بوجود رصيد أكثر من 1500 ريال، والبعض الآخر 2200 ريال وأكثر بحسب ما ذكر مشتركون في الخدمة.

اعتذار قطاف:

ثم بعدها أرسلت قطاف رسالة أخرى إلى مستفيديها جاء فيها:

عميلنا العزيز، لقد تم إرسال رسالة خاطئة حول رصيدكم في قطاف والمتعلقة بتطبيق المسافر، نعتذر لهذا الخطأ، ولمعرفة رصيدكم الحالي في قطاف أرسل 202 إلى 900.. نقدر تفهمك ونتطلع دومًا لخدمتك.

جدير بالذكر أن قطاف هو برنامج ولاء للعملاء مقدم من شركة STC، ويمكن الاشتراك في برنامج قطاف مجانًا والبدء بتجميع النقاط عبر دفع فواتير الجوال أو الهاتف أو مسبق الدفع، كما يمكن استبدال النقاط بمجموعة من المكافآت سواء كانت مكافآت داخلية كدقائق أو رسائل أو بيانات أو مكافآت خارجية عبر شركاء قطاف.