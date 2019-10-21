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الجبير: ليس هناك أي وساطة مع إيران
المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الهجمات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشاد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بصحة الموقف الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي ولومهم لإيران تجاه الهجوم على منشآت أرامكو، مشيرًا إلى أن إيران لا تحترم سيادة الدول وعدم احترامها للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة الجبير بندوة حوارية بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن، حيث شدد على أن المملكة مقتنعة من خلال الأدلة الموجودة لديها بتورط إيران في هجمات أرامكو.
وأشار الجبير إلى أن الأيادي الإيرانية ممتدة إلى عدد من الدول العربية، مؤكدًا أنه ليس هناك أي وساطة مع إيران، مطالبًا إياها بإثبات ما تدعيه بالأفعال بدلًا من الكلام.
وشدد الجبير على أن تصدير الثورة الإيرانية كما ينص عليه الدستور الإيراني غير مقبول إطلاقًا.
ونوه إلى أن المملكة مقتنعة بأن استهداف إيران لمحطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة، قائلًا: “مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية هي إيرانية”.
وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني، أكد الجبير أن به عيوبًا؛ إذ لا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة، مشددًا على عدم رغبة المملكة في خوض الحروب، ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الهجمات.
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