بدء حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالقصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بدأت أمس حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي تستهدف المواطنين والمقيمين، وتنظمها الشؤون الصحية في منطقة القصيم، دشنها الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشائع.
وشملت الحملة جميع المراكز الصحية والمستشفيات بالمنطقة، إضافة إلى العيادة الطبية المتنقلة والمدعومة بفريق طبي متكامل التي تستهدف موظفي القطاعات الحكومية والمولات والأسواق الكبيرة وغيرها.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية الدكتور عبدالإله الحديثي أن لقاح الإنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الفيروس وتساعد على منع انتشاره، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف أيضا الممارسين الصحيين والنساء الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري والقلب والمصابين بالأمراض الصدرية.
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