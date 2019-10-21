بحيرة الرياض بوليفارد تقدم 12 عرضا للنافورة الراقصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضمن فعاليات موسم الرياض تقدم بحيرة «الرياض بوليفارد» 12 عرضا مميزا للنافورة الراقصة بتقنية الأبعاد الثلاثية على أنغام الموسيقى تجمع الماء والنار والدخان، وصممت بعمل احترافي في وقت قياسي، لتصنع تجربة جديدة يستمتع بها زوار الموسم.
وينظر لمنطقة «الرياض بوليفارد» بأنها واجهة للحياة العصرية، حيث تقع على طريق الأمير تركي الأول في حي حطين السكني، أحد أرقى أحياء الرياض الجديدة.
وانطلقت فعاليات «الرياض بوليفارد» 17 أكتوبر الحالي بأكبر مسيرة استعراضية غير مسبوقة في المملكة تضم نحو 1500 مشارك بأزياء خاصة وفريدة بـ25 عربة، من أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض ومن أسماء عالمية كبرى، إضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، وغيرها الكثير.
وتعد «الرياض بوليفارد» من المناطق الترفيهية المستحدثة التي بنيت في وقت قياسي، ومن أحد أهداف «موسم الرياض» العمل على دعم البنى التحتية القائمة في العاصمة، وتطوير بنى تحتية جديدة تعزز عملية التنمية فيها.
عروض النافورة الراقصة
- يوميا
- 5 عصرا 5 صباحا
- 17 أكتوبر 17 ديسمبر
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