مبادرات مسك تطور المهارات القيادية لـ 200 طالب وطالبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

عقد مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» ممثلا في مبادرة الزمالة والتدريب بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في الأردن يومي الجمعة والسبت الماضيين، في العاصمة عمان، ورشة عمل لتطوير المهارات القيادية لـ200 طالب وطالبة تحت عنوان «القادة الناشئون في بيئة العمل دائمة التطور»، وذلك ضمن مبادرة مسار المستقبل.

ورحبت المشرفة على ورشة العمل في مركز المبادرات أسماء الجاسر بالحضور، مؤكدة حرص المركز على دعم الشباب للتقدم في الحياة المهنية وتزوديهم بالمهارات اللازمة التي تخولهم للنجاح في سوق العمل وتسليحهم بالأدوات الصحيحة من أجل اكتساب مهارات اختيار المسار الصحيح، وذلك من خلال ورشة العمل التدريبية التي تعقدها مبادرة الزمالة والتدريب بالتعاون مع «فلبريدج».

Advertisements

وأوضحت أن ورش العمل بالمركز تقدم من قبل اختصاصيين ذوي خبرة واسعة لإرشاد المتدربين في مساراتهم المستقبلية، إذ تستهدف هذه الورش الأفراد ممن لديهم الدافع لتطوير أنفسهم ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم.

ولاقت الورشة تفاعلا كبيرا من الطلبة المشاركين من مختلف الجنسيات من خلال الأنشطة التي طرحت والتي ستساعدهم لوضع خطط عمل شخصية تمكنهم من التأقلم مع الاقتصاد المتطور وتنمية المهارات اللازمة لوضع خطط مهنية ناجحة.

وساهمت الورشة في تحديد العوامل ونقاط القوة التي يجب أن يركز عليها الطالب ويحسنها مع تحويل التحديات إلى فرص مما يساعده على تنمية المهارات اللازمة لبدء حياته المهنية بنجاح وتقدم.

أبرز ما تضمنته الورشة: