1050 طالبا وطالبة يستكشفون المهن السياحية في 5 مدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة التعليم لمدة يوم كامل زيارات فندقية لـ1050 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية في عدد من منشآت الضيافة في خمس مدن بالمملكة للتعرف على المهن السياحية ومستقبلها الواعد من خلال 37 زيارة ضمن برنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية «صناع مستقبل السياحة».

وأوضح مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» في الهيئة ناصر النشمي أن هذه الزيارات التي نظمها المركز بالتعاون مع إدارات التعليم في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والقصيم، جاءت تفعيلا لمذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة والتعليم.

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وأشاد بالدور الإيجابي لمسؤولي إدارات التعليم والمشرفين والمشرفات في المدارس، مما أسهم وبشكل كبير في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، مثمنا التعاون الكبير الذي أبداه مسؤولو الفنادق والتسهيلات التي قدموها والعروض المرئية التي اطلع عليها الطلاب والطالبات بهدف التعريف بالمهن الفندقية، وشرحها للطلاب وترغيبهم فيها، إضافة إلى عرض ثلاثة من قياديي تلك الفنادق من المواطنين والمواطنات لمسيرتهم في العمل الفندقي وأسرار نجاحهم منذ بدايتهم وحتى وصولهم لتلك المناصب القيادية.

وبين أنه أتيح للطلاب والطالبات فرصة تجربة أداء بعض المهن مع وجود مرشد خلال زيارات البنين، ومرشدة خلال زيارات البنات لتقويم الأداء.

وأشار إلى أن برنامج «اكتشف المهن في الأنشطة السياحية»، يهدف إلى إطلاع الطلاب والطالبات على مزايا العمل بالقطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي واكتشاف المستقبل الواعد بهذا القطاع، وغرس ثقافة الخدمة والانضباط والنظام وإتقان العمل والاحترام في نفوس الطلاب والطالبات، حيث يعد القطاع السياحي أحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل التي يتم التركيز فيها على كفاءة العنصر الوطني واحترافيته في إدارة وتشغيل منشآت القطاع السياحي.

برنامج اكتشف المهن السياحية: