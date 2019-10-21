الفيصل يكرم الجهات المشاركة في مشروع «بسمة جدة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الجهات التي شاركت في مشروع «بسمة جدة» الواقع جنوب مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي أشرفت على تنفيذه إمارة المنطقة وشاركت في تنفيذه جهات عدة.

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وقدم الفيصل شكره للجهات كافة التي شاركت في المشروع، متمنيا للجميع التوفيق في المشاريع التي تخدم محافظة جدة وتسهم في تحسينها، مؤكدا ضرورة الارتقاء بمستوى العمل في جميع المشاريع لتظهر جدة بالشكل الذي يليق بها.

وشملت الجهات التي جرى تكريمها، أمانة جدة، وهيئة الطيران المدني، ومطار الملك عبدالعزيز، ومركز التكامل التنموي بالإمارة، مستعرضا والحضور فيلما عن مشروع «بسمة جدة» الذي يقع على مساحة 600 ألف م2، ويتضمن إنشاء خمسة أعمدة تمثل أركان الإسلام مدعمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19م، إلى جانب بناء هيكلين ضخمين يبرزان كلمة «جدة» باللغتين العربية والإنجليزية، وزراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة، و75 نخلة، وتغطية ما يزيد على 176 ألف م2 بالعشب الطبيعي والصناعي مدعمة بشبكة ري متطورة.

ويرتبط المشروع بتطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي صدر بخصوصه توجيه أمير المنطقة بإزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة - واجهة للمطار الجديد من الناحية الجنوبية - وتطويرها وفقا لنظام البناء الجديد المعتمد من أمانة جدة، وتشمل خمسة مخططات صناعية غيرت الأمانة استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة تقدر بنحو 2 كلم.