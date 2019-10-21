برعاية خادم الحرمين.. منتدى دولي لمواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال فبراير المقبل، وعلى مدى يومين في مدينة الرياض المنتدى الدولي للأمن السيبراني في دورته الأولى، وذلك انطلاقا من مهامها الموكلة إليها بوصفها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.

وسيشهد المنتدى حضور نخبة من كبار المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها، إضافة لعدد من أبرز الأكاديميين وصناع القرار والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية.

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وسيشارك في المنتدى عدد من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها من الخبراء في مجالات الأمن السيبراني المختلفة، وذلك لمناقشة عدد من المحاور الرئيسة المرتبطة بمواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السيبرانية، ورفع مستوى التعاون الدولي في هذا المجال، واستكشاف الفرص لمعالجة تلك التحديات، وكذلك تطوير صناعة الأمن السيبراني عالميا ومحليا، وتحفيز إطلاق المبادرات الوطنية والدولية لتعزيز الأمن السيبراني.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى بالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020م، وما تشهده المملكة من مشروعات استثمارية وتقنية ضخمة في ظل رؤية 2030؛ ويأتي كذلك مع الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني والتحولات الكبيرة التي يشهدها على المستوى العالمي، وهو ما أكدت عليه كلمة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بقمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا باليابان في يونيو الماضي.

كما يتزامن تنظيم هذا المنتدى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتعزيز أمنها السيبراني، والوصول إلى فضاء سيبراني سعودي يحقق أعلى معايير الأمن والموثوقية الدولية، ويدعم استثمار الفرص الاقتصادية والتنموية العديدة التي تتيحها التغيرات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وكانت إحدى ثمار تلك الجهود تحقيق المملكة المركز الـ13 في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر أخيرا من الاتحاد الدولي للاتصالات من بين 175 دولة، والمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية.

أهداف المنتدى: