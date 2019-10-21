حلم الطائرة المطعم يتحول إلى واقع في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

في سعيها لتحقيق حلم الطائرة المطعم «سما أبها» وعلى مساحة 27 ألف م2 أرست أمانة منطقة عسير أخيرا المشروع ليتسنى لها تحويله إلى واقع ملموس في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المشروع سيجد أصداء كبيرة، لكونه يضم مسوغات تجعله يحمل اسم «حلم أبها» بشكل فعلي، لما حمله من أفكار إنشائية، ومعمارية مميزة، ومنها مول يستقطب أهم الماركات العالمية، فيما تستغل المدرجات في إنشاء ممشى حول المشروع، إضافة إلى تغيير التصميم الداخلي للطائرة بشكل يتناسب مع جمال المكان، والكيفية المعمارية للديكور الداخلي، مبينا أن الأمانة اطلعت على مخططات المشروع، تمهيدا للبدء بالتنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

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ونوه إلى أن المشروع خرج من كونه مجرد مطعم ليصبح من أضخم المشاريع السياحية، والاستثمارية التي تطل من جبال أبها لكي يستحق أن يكون معلما سياحيا.

وأضاف أن الأمانة ممثلة في وكالة الاستثمار طرحت موقع المشروع في مزايدة عامة، وذلك لإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت متعددة الاستخدام «سياحي وترفيهي وتجاري».

المشروع يحتوي على: