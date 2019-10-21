اقتراع سري لاختيار رؤساء ونواب المجالس البلدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي المجالس البلدية بانتخاب رئيس ونائب للرئيس في المجالس البلدية بطريقة الاقتراع السري، وذلك خلال فترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية

التي تستمر سنتين بدءا من 1 يناير 2020.

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وعلمت «مكة» أن التوجيه ألزم المجالس البلدية بعقد جلسة قبل 15 يوما من أول يناير تخصص للاقتراع السري، على أن تزود الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية بصورة من محضر انتخاب رئيس المجلس ونائبه والبيانات المتعلقة بهم.

ووافق مجلس الوزراء أخيرا على تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية لمدة سنتين، وذلك لتطوير منظومة المجالس البلدية وتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين ومعالجة ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.

ونصت المادة 30 من نظام المجالس البلدية الفقرة 3 على أن تجرى انتخابات جديدة - بعد انتهاء السنتين - لانتخاب الرئيس ونائبه، كما نصت المادة 40 من النظام على أن يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية: ومنها الفقرة 1 انتخاب رئيس المجلس أو نائبه.

ويحق لجميع الأعضاء (منتخبين، معينين) الترشح والتصويت باستثناء العضو المعين بحكم وظيفته (ممثل الأمانة، رئيس البلدية)، حيث لا يحق لهم الترشح أو التصويت في انتخاب رئيس المجلس أو نائبه، ويباشر رئيس المجلس ونائبه المنتخبان لفترة التمديد مهام عملهم بدءا من مطلع 2020.