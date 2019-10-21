المدارس تشتكي من التنمر وكثرة الغياب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم لعام 2018م، خلال مؤتمر صحفي أمس في مقر المركز الوطني للقياس بالرياض، حيث حققت 52% من طالبات الصف الرابع معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 47% من الطلاب في مادة الرياضيات، بينما في العلوم استوفت 44% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 30% من الطلاب.

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في حين استقصت الاستبانات المرافقة للاختبارات مدى انتشار بعض السلوكيات بين الطلاب والطالبات ورصدت ضعف الاهتمام بالقراءة، وكثرة الغياب، وانتشار التأخر الصباحي، ووجود التنمر، قدمت الهيئة عددا من التوصيات لراسمي السياسة التعليمية، والمعلمين والمعلمات، وقائدي المدارس، وأولياء الأمور. وأوضحت أن عدد أعضاء الفرق واللجان المشاركة في البرنامج 462 عضوا من الجنسين، ووصل عدد الفرق الميدانية إلى 57 فريقا، مشيرة إلى أن الطالبات حققن تفوقا في كل من الرياضيات والعلوم، وكان فرق الأداء في العلوم أكبر منه في الرياضيات لكلا الصفين، مع تدني الأداء بشكل عام للطلاب والطالبات.

أما في الصف الثاني المتوسط، فقد حققت 46% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان في مادة الرياضيات مقارنة بـ 39% من الطلاب، أما في العلوم فقد استوفت 46% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 30% من الطلاب.

المشاركون بالاختبارات الوطنية لعام 2018م: