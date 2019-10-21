رفع 614 طنا من مخلفات البناء بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة مخلفات البناء والمشاريع والأنقاض مجهولة المصدر، ضمن حملة مكة بلا مخلفات بناء التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص. وأوضح مدير الإدارة العامة للنظافة محمود ساعاتي بأنه تم رفع كميات كبيرة من مخلفات البناء بجنوب وغرب مكة والمنطقة المركزية، حيث بلغت الكمية التراكمية المرفوعة والمنقولة إلى المردم العام 673.984 طنا من المخلفات، كما تم رفع 614.767 طنا من مخلفات البناء بشمال وشرق مكة والمشاعر المقدسة.



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