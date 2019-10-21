اعتماد نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أخيرا قرارا باعتماد نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة في جميع عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، وتطبيقها في كل طلبات التأييدات لها، وفقا للمهن المستهدفة بالتوطين.

وعلمت «مكة» أن نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة تطبق على جميع الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 337 وتاريخ 1439/6/25 الصادر بشأن توطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وما ورد في الفقرة (1/ج) من البند ثانيا منه بتكليف وزارة العمل برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في برنامج التشغيل والصيانة لتتجاوز 36%.

في حين تحدد العمالة ذات المهارة المنخفضة من قبل الجهة الحكومية في كل عقد بناء على فرص التوطين التي تراها مناسبة.

المهن المستهدفة بالتوطين:

Advertisements

50 % الإداري

الإداري

كهرباء

ميكانيكا

معدات

مدني

سلامة

تقنية المعلومات

خدمات عامة

إدارية ودعم

40 % الإشرافي

كهرباء

ميكانيكا

معدات

مدني

30 % الفني

كهرباء

ميكانيكا

معدات

مدني

30 % التشغيلي والحرفي

كهرباء

ميكانيكا

معدات

مدني

30 % الهندسي

كهرباء

ميكانيكا

معدات

مدني

سلامة

تقنية المعلومات

خدمات عامة

إدارية ودعم

100 % الإشرافي

سلامة

تقنية المعلومات

خدمات عامة

إدارية ودعم

سلامة

تقنية المعلومات

خدمات عامة

إدارية ودعم