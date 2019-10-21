فتح الترشح لممارسي مهنة الرعاية التنفسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فتحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المجال للمختصين من ذوي الخبرة الراغبين بالترشح، والانضمام إلى اللجنة المختصة لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي، لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية SRCLE، بعدما أقر مجلس الأمناء بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلزامية الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية SRCLE، لجميع من يرغب بممارسة المهنة بالسعودية في اجتماعه الأول.
ودعت الهيئة الراغبين في الترشح والانضمام إلى اللجنة المختصة بالتقدم، مشيرة إلى أن إغلاق بوابة الترشح سيكون 4 نوفمبر المقبل، وستعقد الجلسة في 16 من الشهر نفسه.
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