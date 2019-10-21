تقييم الكتروني لأداء موظفي وزارة العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 3 نوفمبر المقبل تطبيق تقييم الأداء الالكتروني لمنسوبيها، مؤكدة أنه لا يوجد أي استثناء بعد إغلاق النظام في 28 نوفمبر.

وعلمت «مكة» أن مدير الإدارة أو الرئيس المباشر سيتولى توزيع موظفيه وفق جدول مقترح وبناء على تقارير الإنجاز ومستوى الأداء والتميز لكل موظف أو موظفة خلال 2019، على أن يقيم الموظف من قبل مديره المباشر خلال فترة عمله في 2019، وفي حال الانتقال لإدارات مختلفة خلال السنة المالية يقيم من قبل مديره الحالي بالتنسيق مع المدير السابق.

وحملت كلا من الموظف أو الموظفة والمدير المباشر مسؤولية التأخير أو عدم التقييم وما يترتب على ذلك من إجراءات نظامية، مع التأكيد بعدم وجود عملية إسناد خلال فترة التقييم لارتباط ذلك بنسب التصنيف، مع منح مهلة خمسة أيام عمل اعتبارا من تاريخه لمعالجة وضعه قبل بدء عمليات التقييم.

وشددت على المدير المباشر أن يكون تقييم الموظف مستندا على أدائه ونسب الإنجاز، ويكون بشكل عادل بعيدا عن الانطباعات الشخصية أو أي اعتبارات أخرى، ويحق للموظف أو الموظفة التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقييمه مع توضيح الأسباب، ولن ينظر في أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة للتظلمات.

النسب المستهدفة لمنسوبي كل وحدة إدارية

ممتاز

لمن حقق أعلى من المطلوب منه في الأهداف بشكل كامل وأضاف إنجازات (تطويرية وإبداعية) في مجال عمله وكانت نسبة إنجازه أعلى من 100%

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جيد جدا

لمن حقق أهدافه المطلوبة (وأدى مهامه وعمله) على الوجه المطلوب وكان إنجازه أكثر من 90% وحتى 100%

جيد

لمن كانت نسبة إنجازه للأهداف وجهده المبذول لأداء عمله من 80% إلى أقل من 90%

مقبول

لمن كانت نسبة إنجازه للأهداف وجهده المبذول لأداء عمله من 60% إلى أقل من 80%

ضعيف

لمن كانت نسبة إنجازه للأهداف أقل من 60% ولم يؤد عمله وفق ما يطلب منه، ولديه ملاحظات وظيفية