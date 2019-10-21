54 وظيفة بقطاعات البحث والابتكار في «كاكست»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، عن توفر 54 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل للعمل في قطاعات البحث والتطوير والابتكار.

وأوضحت المدينة أن التقديم على الوظائف سيكون متاحا عبر بوابة التوظيف الالكتروني، ابتداء من الأحد المقبل، ويستمر لمدة خمسة أيام، وتتنوع هذه الوظائف بين المجالات العلمية والهندسية والتقنية.

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واشترطت المدينة لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على مؤهل علمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة، وألا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة عن جيد جدا.

ودعت الراغبين لشغل هذه الوظائف ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية المطلوبة إلى الدخول على بوابة التوظيف الالكتروني لمعرفة تفاصيل الوظائف وشروط التقديم عليها.

وتهدف المدينة من إعلان هذه الوظائف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من الكوادر العلمية بما يتوافق مع احتياجاتها في المجالات العلمية والهندسية والتقنية.