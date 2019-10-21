السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
تعتزم شركة المياه الوطنية الاثنين المقبل إطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية في 20 مدينة ومحافظة تتبع للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض، وذلك بهدف تطبيق مراحل التحول الرقمي لتطوير البنية التحتية للخدمات وتوحيدها في جميع مناطق المملكة تباعا.
وأوضحت الشركة أن المحافظات التي حظيت بالخدمات الالكترونية شملت المحافظات الشرقية، وتتضمن: الخرج، الدلم، حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الحريق، والمحافظات الشمالية تضم: المجمعة، حريملاء، ثادق، الزلفي، رماح، الغاط، إضافة إلى المحافظات الغربية، وهي: شقراء، الدوادمي، القويعية، والمزاحمية، ضرماء، عفيف، ومرات.
وأكدت الشركة أن إطلاق الخدمات الالكترونية تعد نقلة نوعية في التحول الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وتدعو جميع العملاء والمستفيدين في جميع محافظات الرياض للتسجيل بفرعها الالكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وأشارت الشركة إلى أن الخدمات التي ستقدم للمستفيدين بمحافظات منطقة الرياض ستكون عبر الفرع الالكتروني للشركة، والذي سيقدم جميع الخدمات للعملاء على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في المحافظات.
خدمات الفرع الالكتروني للشركة بالرياض:
- إمكانية التسجيل والدخول
- إضافة حساب آخر
- طلب توصيلة جديدة للعقار
- إنشاء طلب إضافة حسابات العقارات المستأجرة
- تعديل اسم المالك في حالة ارتباطها بمالك سابق
- استعراض جميع تفاصيل الفواتير
- خدمة الفاتورة الالكترونية
- استعراض معدلات الاستهلاك الشهرية
- أحقية الاعتراض على ارتفاع الفاتورة
- خدمة طلب التقسيط
- خدمة شكوى انقطاع المياه
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات الكترونية للمياه في 20 مدينة ومحافظة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.