خدمات الكترونية للمياه في 20 مدينة ومحافظة بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم شركة المياه الوطنية الاثنين المقبل إطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية في 20 مدينة ومحافظة تتبع للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض، وذلك بهدف تطبيق مراحل التحول الرقمي لتطوير البنية التحتية للخدمات وتوحيدها في جميع مناطق المملكة تباعا.

وأوضحت الشركة أن المحافظات التي حظيت بالخدمات الالكترونية شملت المحافظات الشرقية، وتتضمن: الخرج، الدلم، حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الحريق، والمحافظات الشمالية تضم: المجمعة، حريملاء، ثادق، الزلفي، رماح، الغاط، إضافة إلى المحافظات الغربية، وهي: شقراء، الدوادمي، القويعية، والمزاحمية، ضرماء، عفيف، ومرات.

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وأكدت الشركة أن إطلاق الخدمات الالكترونية تعد نقلة نوعية في التحول الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وتدعو جميع العملاء والمستفيدين في جميع محافظات الرياض للتسجيل بفرعها الالكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأشارت الشركة إلى أن الخدمات التي ستقدم للمستفيدين بمحافظات منطقة الرياض ستكون عبر الفرع الالكتروني للشركة، والذي سيقدم جميع الخدمات للعملاء على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في المحافظات.

خدمات الفرع الالكتروني للشركة بالرياض: