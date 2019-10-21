ضبط 10 آلاف منتج مخالف في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس الأول، 10 آلاف منتج تجميلي مخالف خلال حملة رقابية مشتركة مع أمانة نجران والشؤون الصحية في المنطقة على المنشآت الغذائية والدوائية والتجميلية ومحلات العطارة، وأغلقت مستودعا يخزن مستحضرات التجميل دون الحصول على ترخيص.
ورصد المفتشون مخالفات عدة في بعض المنشآت المستهدفة، أبرزها بيع مستحضرات غير مسجلة لدى الهيئة، ومنتجات مخالفة جرى التحذير منها، إضافة إلى بيع مستحضرات صيدلانية عشبية في جهة غير مرخص لها.
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