المنشآت مطالبة بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية أكتوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن سبتمبر الماضي، وأيضا المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثالث من عام 2019، وذلك قبل تاريخ 31 من أكتوبر الحالي، عبر بوابة الهيئة.

وذكرت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة القيمة المضافة التي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الالكتروني، ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة القيمة المضافة، ومن ضمنها تقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض وغيرها من الإجراءات الالكترونية عبر البوابة، حيث تحتوي منصة «الرحلات التعليمية» على مواد مرئية وتثقيفية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.

ونبهت المنشآت بغرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، حيث إنها لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.