هيئة المهندسين تحذر من تشغيل غير المعتمد مهنيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري أن نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية يمنع مزاولة أي عمل هندسي من دون اعتماد مهني، محذرا من تشغيل غير المعتمد مهنيا لما يترتب عليه من عقوبات بالسجن والغرامة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بهدف حماية العمل الهندسي من الدخلاء والمخالفين.

وأهاب الشمري خلال حضور مناسبة في مدينة الجبيل الصناعية، بالشركات الهندسية إلى المسارعة في اعتماد مهندسيها مهنيا لدى الهيئة للاستفادة من المميزات والخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها، لافتا إلى أن الخدمات والمنصات الرقمية للهيئة تتكفل بإنجاز الاعتماد من دون الحضور إلى مقر الهيئة، ضمن التسهيلات والتحفيزات التي تقدمها للقطاع.

وأنجزت الهيئة السعودية للمهندسين الاعتماد المهني والعضوية لمهندسي شركة بيتروكيماويات سعودية دفعة واحدة، ضمن خدماتها الرقمية المتكاملة لخدمة المهندسين على منصاتها الالكترونية وفي إطار مساعيها لتسهيل الحصول على الاعتماد المهني للمهندسين وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة الهندسية وتطوير المهنة والحفاظ عليها من الدخلاء.

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وتقدم الهيئة تسهيلاتها المحفزة للشركات في الحصول على الاعتماد والعضوية المهنية لموظفيها، حيث حضر الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري بمدينة الجبيل احتفال الشركة السعودية للميثانول (الرازي) بمناسبة حصول موظفيها على الاعتماد المهني وعضوية الهيئة السعودية للمهندسين البالغ عددهم 87 مهندسا الذين يتولون أدوارا ومراكز مهمة في أكبر مجمع ميثانول بالعالم.

وأشاد الأمين العام للهيئة بمبادرة الشركة وجهود رئيسها التنفيذي المهندس بكر فلاتة، مرحبا بانضمام مهندسي «الرازي» إلى كوكبة الكوادر الهندسية أعضاء الهيئة، مثمنا التزامهم باللوائح المهنية والأنظمة الهندسية.

وأكد الشمري أن المعتمد مهنيا يمكنه الاستفادة من الخدمات المتعددة التي تقدمها الهيئة المتمثلة في تقديم دورات تدريبية، وبرامج تأهيلية، وحضور مؤتمرات وندوات دولية ومحلية، وغيرها من خصومات السفر وحجوزات الفنادق، والاتصالات، وتأمين المركبات.

يأتي ذلك تنفيذا من الهيئة للمرسوم الملكي الذي أرسى أسس ومعايير مزاولة المهن الهندسية وتطويرها، والعمل باللائحة التنفيذية لنظام المزاولة الملزم للمهندسين كافة العاملين في المملكة بالتسجيل المهني في الهيئة.