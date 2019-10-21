«ماليفيسنت» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوس أنجلوس تصدر فيلم «ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل»، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية بـ36 مليون دولار، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما. وتراجع فيلم الجريمة والإثارة «جوكر» للمركز الثاني، محققا إيرادات بلغت 2ر29 مليون دولار، وجاء ثالثا فيلم المغامرة والرعب «زومبيلاند :2دابل تاب»، بإيرادات 72ر26 مليون دولار. واحتل المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة والكوميديا «ذا أدامز فاميلي»، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته أوسكار إيزاك وتشارليز ثيرون وكلوي جرايس موريتز.



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