السعودية | حسناء تحقق أول ذهبية نسائية سعودية في بطولة الخليج

شكرا لقرائتكم حسناء تحقق أول ذهبية نسائية سعودية في بطولة الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حققت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة حسناء الحماد أول ميدالية سعودية اليوم في ثاني أيام منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون بدول الخليج العربية والمقامة بدولة الكويت، بفوزها بذهبية فردي سلاح السايبر بعد أن تجاوزت نظيرتها الإماراتية شهد خرام في النهائي بنتيجة 15 - 6 نقطة.

وتوجت رئيسة الوفد السعودي المشارك بالدورة الأميرة نوف بنت خالد اللاعبة حسناء حماد بالذهبية، مؤكدة أن ما حققته دليل على أن الرياضيات السعوديات قادرات على الصعود لمنصات التتويج، وتحقيق المزيد من الميداليات في الأيام المقبلة للدورة.

من جهة أخرى، دشن أخضر البولينج مشاركته بالدورة حيث تصدرت اللاعبة هديل ترمين ترتيب اللاعبات السعوديات في مسابقة الفردي وحصلت على المركز التاسع من 20 لاعبة يمثلن خمس دول: السعودية، البحرين، والإمارات، وعمان، والدولة المستضيفة الكويت، وحلت زميلتها مشاعل العبد الواحد في المركز الـ13، وتلتها غادة نمر في المركز الـ17، وأماني الغامدي في المركز الـ18.

وتتواصل منافسات البولينج للزوجي صباح الثلاثاء.