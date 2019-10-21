، تشافي: المهمة صعبة.. وسننافس حتى الرمق الأخير ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد تشافي مدرب فريق السد القطري أن فرصتهم في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا لا تزال قائمة. وقال في المؤتمر الصحفي:" نتيجة الذهاب كانت سيئة لكن الفرصة لازالت متاحة وسنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف: سننافس حتى الرمق الأخير رغم صعوبة المهمة، خسرنا ذهاباً لكن لماذا لا نفوز غداً؟ لدينا الإمكانات لفعل ذلك، وأنا دائماً أنظر للأمور الإيجابية".



وأوضح نجم برشلونة السابق أن فريقه سيكون لديه غيابات في مباراة الغد، لكنه استدرك بقوله: "سنلعب بإمكانياتنا، ونثق بقدرتنا على فعل شيء ما".