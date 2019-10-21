، صحيفة "كرواتية" تشن هجوماً لاذعاً على إدارة "الاتحاد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شنّت صحيفة "tportal" الكرواتية هجوماً ضارياً على إدارة نادي الاتحاد؛ بسبب ما تردد عن وجود عرض من قبل إدارة النادي للمدرب الكرواتي الشهير زلاتكو داليتش، مدرب منتخب بلاده.

وقالت الصحيفة: إن إدارة الاتحاد قدمت عرضاً لا أخلاقياً للمدرب المرتبط بتعاقد مع منتخب كرواتيا، ولديه لقاء بالغ الأهمية منتصف الشهر القادم.

وتحدثت الصحيفة عن أن "زلاتكو" وعقب نجاحه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا قد بات مطلوباً بشدة للعديد من الأندية الثرية والمنتخبات، لكنه حافظ على عقده مع الاتحاد الكرواتي.

وتابعت: "الوضع قد يتغير الآن بعد تلقيه عرضاً لا أخلاقي من قبل إدارة نادي الاتحاد السعودي المعروف بأنه نادٍ ثري للغاية، وسبق وأن تولى قيادته المدرب الكرواتي سلافين بيلتش".

وأضافت: "زلاتكو يحصل على راتب سنوي مع الاتحاد الكرواتي يفوق المليون يورو تقريباً، بينما كان عقد بيليتش نحو 6 ملايين يورو، وبالطبع لن يقل عقد زلاتكو مع الاتحاد حال توليه المهمة عن هذا الرقم".

نادي الاتحاد زلاتكو