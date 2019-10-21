، السعودية حسناء الحماد تحصد أول ذهبية "نسائية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في دورة الخليج بالكويت

أحرزت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة حسناء الحماد أول ميدالية سعودية اليوم الاثنين في ثاني أيام منافسات الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون بدول الخليج العربي والمقامة بدولة الكويت بفوزها بذهبية فردي سلاح السايبر، بعد أن تجاوزت نظيرتها الإماراتيه شهد خرام في النهائي بنتيجة 15-6 نقطة.

وتوجت رئيسة الوفد السعودي المشارك بالدورة الأميرة نوف بنت خالد اللاعبة حسناء حماد بالذهبية، مؤكدة أن ما حققته دليل على أن الرياضيات السعوديات قادرات على الصعود لمنصات التتويج، وتحقيق المزيد من الميداليات في الأيام المقبلة للدورة.

من جهة أخرى دشن أخضر البولينج مشاركته بالدورة، حيث تصدرت اللاعبة هديل ترمين ترتيب اللاعبات السعوديات في مسابقة الفردي وحصلت على المركز التاسع من ٢٠ لاعبة يمثلون خمس دول؛ السعودية، البحرين، الإمارات، عمان، و الدولة المستضيفة الكويت، وحلت زميلتها مشاعل العبدالواحد في المركز الـ١٣، وتلتها غادة نمر في المركز الـ١٧، وأماني الغامدي في المركز الـ١٨.

وتتواصل منافسات البولينج للزوجي عند العاشرة من صباح غدٍ.

وفي المنافسات الأخرى خسر المنتخب السعودي لكرة السلة ثاني مبارياته بالدورة أمام منتخب قطر بنتيجة (٦٤) لقطر.

المنتخب السعودي للمبارزة الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون الكويت