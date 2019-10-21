، الاثنين.. اتحاد الإعلام يكشف الفائزين بجوائز التميز الرياضي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يكشف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الاثنين المقبل أسماء الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م، وذلك في حفل كبير يقيمه في فندق الفورسيزون بالعاصمة الرياض، برعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز تركي الفيصل، وبحضور نخبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المملكة.
وجاء إطلاق "جائزة التميز للإعلام الرياضي" في مارس الماضي كأول حدث من نوعه يقام في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي؛ بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية، إضافة إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال، إضافة إلى مواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي.
وتتضمن هذه الجائزة سبعة فروع هي: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيراً الإعلامي الأولمبي.
وكان الاتحاد قد حدّد عدداً من الشروط اللازم توفرها للدخول في هذه الجائزة والمشاركة بها، وهي أن يكون المتقدم عضواً في الاتحاد باستثناء فرعي المقال والصحفي الواعد، وأن يكون موضوع المشاركة مقتصراً على المجال الرياضي فقط، بحيث يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد فقط من فروع الجائزة المذكورة أعلاه وبمشاركة واحدة، شريطة أن تكون المشاركة منشورة في إحدى وسائل الإعلام خلال الموسم الرياضي 2018/ 2019.الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي جوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م
الاثنين.. اتحاد الإعلام يكشف الفائزين بجوائز التميز الرياضيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-21
يكشف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الاثنين المقبل أسماء الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م، وذلك في حفل كبير يقيمه في فندق الفورسيزون بالعاصمة الرياض، برعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز تركي الفيصل، وبحضور نخبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المملكة.
وجاء إطلاق "جائزة التميز للإعلام الرياضي" في مارس الماضي كأول حدث من نوعه يقام في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي؛ بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية، إضافة إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال، إضافة إلى مواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي.
وتتضمن هذه الجائزة سبعة فروع هي: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيراً الإعلامي الأولمبي.
وكان الاتحاد قد حدّد عدداً من الشروط اللازم توفرها للدخول في هذه الجائزة والمشاركة بها، وهي أن يكون المتقدم عضواً في الاتحاد باستثناء فرعي المقال والصحفي الواعد، وأن يكون موضوع المشاركة مقتصراً على المجال الرياضي فقط، بحيث يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد فقط من فروع الجائزة المذكورة أعلاه وبمشاركة واحدة، شريطة أن تكون المشاركة منشورة في إحدى وسائل الإعلام خلال الموسم الرياضي 2018/ 2019.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
06:50 PM
يكشف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الاثنين المقبل أسماء الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م، وذلك في حفل كبير يقيمه في فندق الفورسيزون بالعاصمة الرياض، برعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز تركي الفيصل، وبحضور نخبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المملكة.
وجاء إطلاق "جائزة التميز للإعلام الرياضي" في مارس الماضي كأول حدث من نوعه يقام في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي؛ بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية، إضافة إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال، إضافة إلى مواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي.
وتتضمن هذه الجائزة سبعة فروع هي: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيراً الإعلامي الأولمبي.
وكان الاتحاد قد حدّد عدداً من الشروط اللازم توفرها للدخول في هذه الجائزة والمشاركة بها، وهي أن يكون المتقدم عضواً في الاتحاد باستثناء فرعي المقال والصحفي الواعد، وأن يكون موضوع المشاركة مقتصراً على المجال الرياضي فقط، بحيث يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد فقط من فروع الجائزة المذكورة أعلاه وبمشاركة واحدة، شريطة أن تكون المشاركة منشورة في إحدى وسائل الإعلام خلال الموسم الرياضي 2018/ 2019.
، الاثنين.. اتحاد الإعلام يكشف الفائزين بجوائز التميز الرياضي ،
المصدر : الخليج 365
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