، التاريخ ينتصر لـ"الهلال" في مواجهاته أمام "السد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تترقب جماهير الكرة العربية بصفة عامة، مباراة الإياب غدًا الثلاثاء بين الهلال والسد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث بات الزعيم على بعد خطوة واحدة من التأهل للمباراة النهائية .

ونجح الهلال في التغلب على الفريق القطري في عقر داره بأربعة أهداف لهدف جعلت مهمة الزعيم سهلة كثيراً في مباراة الإياب، إذ إن أي فوز أو تعادل أو حتى خسارة الفريق بهدفين أو بثلاثة مقابل هدف في الرياض تمكّن الفريق من التأهل على الرغم من صعوبة هذه الحالة.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي تقريرًا عن المواجهات التاريخية بين الفريقين، حيث قال إن مواجهات الفريقين في البطولات الآسيوية تمتد لعقدين من الزمن، وذلك قبل انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.

وستكون مواجهة الغد رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقيا في 13 مواجهة سابقة حقق الهلال الفوز في 9 منها فيما فاز السد في مباراتين وتعادلا في اثنتين.

الهلال والسد دوري أبطال آسيا