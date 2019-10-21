- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - تترقب جماهير الكرة العربية بصفة عامة، مباراة الإياب غدًا الثلاثاء بين الهلال والسد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث بات الزعيم على بعد خطوة واحدة من التأهل للمباراة النهائية .
ونجح الهلال في التغلب على الفريق القطري في عقر داره بأربعة أهداف لهدف جعلت مهمة الزعيم سهلة كثيراً في مباراة الإياب، إذ إن أي فوز أو تعادل أو حتى خسارة الفريق بهدفين أو بثلاثة مقابل هدف في الرياض تمكّن الفريق من التأهل على الرغم من صعوبة هذه الحالة.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي تقريرًا عن المواجهات التاريخية بين الفريقين، حيث قال إن مواجهات الفريقين في البطولات الآسيوية تمتد لعقدين من الزمن، وذلك قبل انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.
وستكون مواجهة الغد رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقيا في 13 مواجهة سابقة حقق الهلال الفوز في 9 منها فيما فاز السد في مباراتين وتعادلا في اثنتين.
الهلال والسد دوري أبطال آسيا
التاريخ ينتصر لـ"الهلال" في مواجهاته أمام "السد"محمد السيّد الخليج 365 2019-10-21
تترقب جماهير الكرة العربية بصفة عامة، مباراة الإياب غدًا الثلاثاء بين الهلال والسد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث بات الزعيم على بعد خطوة واحدة من التأهل للمباراة النهائية .
ونجح الهلال في التغلب على الفريق القطري في عقر داره بأربعة أهداف لهدف جعلت مهمة الزعيم سهلة كثيراً في مباراة الإياب، إذ إن أي فوز أو تعادل أو حتى خسارة الفريق بهدفين أو بثلاثة مقابل هدف في الرياض تمكّن الفريق من التأهل على الرغم من صعوبة هذه الحالة.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي تقريرًا عن المواجهات التاريخية بين الفريقين، حيث قال إن مواجهات الفريقين في البطولات الآسيوية تمتد لعقدين من الزمن، وذلك قبل انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.
وستكون مواجهة الغد رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقيا في 13 مواجهة سابقة حقق الهلال الفوز في 9 منها فيما فاز السد في مباراتين وتعادلا في اثنتين.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
06:13 PM
تترقب جماهير الكرة العربية بصفة عامة، مباراة الإياب غدًا الثلاثاء بين الهلال والسد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث بات الزعيم على بعد خطوة واحدة من التأهل للمباراة النهائية .
ونجح الهلال في التغلب على الفريق القطري في عقر داره بأربعة أهداف لهدف جعلت مهمة الزعيم سهلة كثيراً في مباراة الإياب، إذ إن أي فوز أو تعادل أو حتى خسارة الفريق بهدفين أو بثلاثة مقابل هدف في الرياض تمكّن الفريق من التأهل على الرغم من صعوبة هذه الحالة.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي تقريرًا عن المواجهات التاريخية بين الفريقين، حيث قال إن مواجهات الفريقين في البطولات الآسيوية تمتد لعقدين من الزمن، وذلك قبل انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.
وستكون مواجهة الغد رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقيا في 13 مواجهة سابقة حقق الهلال الفوز في 9 منها فيما فاز السد في مباراتين وتعادلا في اثنتين.
، التاريخ ينتصر لـ"الهلال" في مواجهاته أمام "السد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر التاريخ ينتصر لـ"الهلال" في مواجهاته أمام "السد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.