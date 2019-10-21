، بعد أن أوصدت أبوابها اليوم.. تمديد غلق البنوك اللبنانية إلى الغد ،

محمد بن مسعود - الدمام - في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد

ستظل البنوك في لبنان مغلقة غدًا بعد أن اتفقت الحكومة اليوم (الاثنين) على حزمة إصلاحات في مسعى لنزع فتيل أكبر احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة تشهدها البلاد على مدار عقود.

وأوضح بيان من جمعية مصارف لبنان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام وأوردته "رويترز"، أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غدٍ، في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد.