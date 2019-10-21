، دراسة: تلوث الهواء يزيد الإصابات بأمراض القلب والرئتين ،

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أظهرت دراسة بريطانية حديثة ارتفاع عدد الإصابات بأمراض القلب والرئتين أثناء ارتفاع نسبة تلوث الهواء داخل المدن الكبيرة.
وأشارت نتائج الدراسة، التي أعدتها جامعة كنج كوليج اللندنية، إلى أن حالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ونوبات الربو الحادة زادت مئات المرات عن الأيام التي يكون فيها الهواء أكثر نظافة داخل المدن الإنجليزية الكبيرة.
ووثق الباحثون 124 حالة إصابة إضافية في اليوم الواحد بمرض السكتة القلبية أثناء ارتفاع مؤشر تلوث الهواء، مشيرين إلى أن عدد الوفيات السنوية المرتبطة بتلوث الهواء بلغ أكثر من 36 ألف حالة سنوياً.
كما وجد الباحثون أن المستشفيات استقبلت لذات السبب 231 حالة إصابة إضافية بجلطة دماغية و193 حالة إصابة بالربو للأطفال والبالغين.
وحذرت الدراسة من أن المخاطر الصحية بسبب تلوث الهواء تعد الأكبر في العاصمة لندن تليها مدينة بيرمنجهام ثم مدن بريستول، ليفربول، مانشستر، نتينقهام، إكسفورد وساوث هامبتون.
دراسة: تلوث الهواء يزيد الإصابات بأمراض القلب والرئتينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-21
أظهرت دراسة بريطانية حديثة ارتفاع عدد الإصابات بأمراض القلب والرئتين أثناء ارتفاع نسبة تلوث الهواء داخل المدن الكبيرة.
وأشارت نتائج الدراسة، التي أعدتها جامعة كنج كوليج اللندنية، إلى أن حالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ونوبات الربو الحادة زادت مئات المرات عن الأيام التي يكون فيها الهواء أكثر نظافة داخل المدن الإنجليزية الكبيرة.
ووثق الباحثون 124 حالة إصابة إضافية في اليوم الواحد بمرض السكتة القلبية أثناء ارتفاع مؤشر تلوث الهواء، مشيرين إلى أن عدد الوفيات السنوية المرتبطة بتلوث الهواء بلغ أكثر من 36 ألف حالة سنوياً.
كما وجد الباحثون أن المستشفيات استقبلت لذات السبب 231 حالة إصابة إضافية بجلطة دماغية و193 حالة إصابة بالربو للأطفال والبالغين.
وحذرت الدراسة من أن المخاطر الصحية بسبب تلوث الهواء تعد الأكبر في العاصمة لندن تليها مدينة بيرمنجهام ثم مدن بريستول، ليفربول، مانشستر، نتينقهام، إكسفورد وساوث هامبتون.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
05:46 PM
المخاطر الصحية بسببه تعد الأكبر في العاصمة البريطانية
أظهرت دراسة بريطانية حديثة ارتفاع عدد الإصابات بأمراض القلب والرئتين أثناء ارتفاع نسبة تلوث الهواء داخل المدن الكبيرة.
وأشارت نتائج الدراسة، التي أعدتها جامعة كنج كوليج اللندنية، إلى أن حالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ونوبات الربو الحادة زادت مئات المرات عن الأيام التي يكون فيها الهواء أكثر نظافة داخل المدن الإنجليزية الكبيرة.
ووثق الباحثون 124 حالة إصابة إضافية في اليوم الواحد بمرض السكتة القلبية أثناء ارتفاع مؤشر تلوث الهواء، مشيرين إلى أن عدد الوفيات السنوية المرتبطة بتلوث الهواء بلغ أكثر من 36 ألف حالة سنوياً.
كما وجد الباحثون أن المستشفيات استقبلت لذات السبب 231 حالة إصابة إضافية بجلطة دماغية و193 حالة إصابة بالربو للأطفال والبالغين.
وحذرت الدراسة من أن المخاطر الصحية بسبب تلوث الهواء تعد الأكبر في العاصمة لندن تليها مدينة بيرمنجهام ثم مدن بريستول، ليفربول، مانشستر، نتينقهام، إكسفورد وساوث هامبتون.
، دراسة: تلوث الهواء يزيد الإصابات بأمراض القلب والرئتين ،
المصدر : الخليج 365
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