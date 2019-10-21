محمد بن مسعود - الدمام - زلزال بشمال الإمارات بقوة 5.1 درجة ريختر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-21 شعر سكان الإمارات بزلزال، بعد ظهر اليوم الاثنين، بشكل طفيف في شمال الدولة.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الإماراتي، زلزالاً بقوة 5.1 درجة ريختر جنوب إيران، الساعة 14:58، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. 21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 Advertisements 05:00 PM سجّلته محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجّلته محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل شعر سكان الإمارات بزلزال، بعد ظهر اليوم الاثنين، بشكل طفيف في شمال الدولة.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الإماراتي، زلزالاً بقوة 5.1 درجة ريختر جنوب إيران، الساعة 14:58، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. ، زلزال بشمال الإمارات بقوة 5.1 درجة ريختر ،

المصدر : الخليج 365

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