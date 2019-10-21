، وفاة الإعلامي والممثل طلال الحربي بعد تعرُّضه لحادث مروري في جدة ،

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توفي أمس الممثل والإعلامي السعودي طلال الحربي في حادث سير في جدة؛ وقد نعاه إعلاميون وفنيون، وشهد عدد من منصات التواصل الاجتماعي حزنًا على رحيل الفقيد.
وكان "الحربي" قد قدم شخصية "اللواء حسان" في مسلسل "العاصوف"، كما شارك في مسلسل "حارة الشيخ"، وله إسهامات كبيرة في المجال الإعلامي.
ونعته ابنته "الجوهرة" عبر حسابها في "تويتر"، مبينة أنه قد وافته المنية البارحة مساء، مشيرة إلى أن الدفن قد تقرر بعد صلاة عصر اليوم الاثنين في مسجد الثنيان بحي الصفا، وسيقام العزاء في منزله بحي المروة.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 09:16 PM
شارك في مسلسل "العاصوف"
توفي أمس الممثل والإعلامي السعودي طلال الحربي في حادث سير في جدة؛ وقد نعاه إعلاميون وفنيون، وشهد عدد من منصات التواصل الاجتماعي حزنًا على رحيل الفقيد.
وكان "الحربي" قد قدم شخصية "اللواء حسان" في مسلسل "العاصوف"، كما شارك في مسلسل "حارة الشيخ"، وله إسهامات كبيرة في المجال الإعلامي.
ونعته ابنته "الجوهرة" عبر حسابها في "تويتر"، مبينة أنه قد وافته المنية البارحة مساء، مشيرة إلى أن الدفن قد تقرر بعد صلاة عصر اليوم الاثنين في مسجد الثنيان بحي الصفا، وسيقام العزاء في منزله بحي المروة.
، وفاة الإعلامي والممثل طلال الحربي بعد تعرُّضه لحادث مروري في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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