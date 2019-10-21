، "وكيل محافظة جدة" يفتتح مؤتمر "جامعة المؤسس" الخامس لطب الأسنان ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر لمدة 4 أيام برعاية أمير مكة:

افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، اليوم بفندق الريتز كارلتون بجدة، "مؤتمر جامعة الملك عبد العزيز العالمي الخامس لطب الأسنان"، والذي تنظمه الجامعة ممثلةً بكلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي، بحضور مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

ويُقام المؤتمر برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابة عن الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة.

وفور وصوله، افتتح المعرض المصاحب الذي اشتمل على ٢٨ جناحًا لشركات متخصصة في طب الأسنان، كما تجوّل في المعرض، حيث استمع إلى شرحٍ عن أحدث الأجهزة لطب وجراحة الأسنان والشركات الوطنية المشاركة في المعرض، كما اطلع على الملصقات المشاركة في المؤتمر.

وفي كلمته بالحفل المعد بتلك المناسبة، أكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبدالغني بن إبراهيم ميرة، كلمة أكد من خلالها أن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات لطب الأسنان في المنطقة، ويُقام كل أربع سنوات، ويستقبل أكثر من 2000 ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان.

وأشار إلى أن شعار المؤتمر للعام الحالي هو "التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى"؛ تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية الجامعة، ويأتي متزامنًا مع حصول كلية طب الأسنان على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية (كودا)، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على ذلك الاعتماد.

وشاهد والحضور فيلمًا وثائقيًا تضمن أهم الإنجازات التي حصلت عليها كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي منذ إنشائهما.

وفي كلمته بالحفل، أكد الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن هدف تلك اللقاءات العلمية هو الإثراء المعرفي في مجال التخصص بكل ما هو جديد، من خلال طرح أحدث الأبحاث والمستجدات التقنية، وعرض أحدث الأجهزة، وإبراز طرق تنمية قدرات العاملين وتطوير أدائهم، إلى جانب استقطاب الكفاءات من الخبرات المحلية والعالمية للمشاركة في تلك اللقاءات وتبادل الخبرات، وعقد ورش عمل فاعلة.

من جهة أخرى، شهد مستشار أمير المنطقة توقيع عدة اتفاقيات تعاون على هامش المؤتمر لجامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بكلية طب الأسنان، مع كل من: إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة، والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، والجمعية الخيرية النسائية الأولى بجدة.

وفي ختام الحفل كرّم الجهات المشاركة والرعاة، كما تسلم هدية تذكارية بتلك المناسبة.

ويصاحب المؤتمر عدة جلسات ومحاضرات في مختلف تخصصات طب الأسنان، يتحدث من خلالها متحدثون عالميون لنقل خبراتهم ومتحدثون محليون بارزون لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت إليها المملكة في ذلك المجال وأبرز تحديات التخصص في مجتمعنا.

كما يتضمن المؤتمر مجموعة ندوات تتطرق للكثير من المسائل التي تهم الممارس الصحي وممارس صحة الفم والأسنان؛ كالتوعية بحقوق المريض وحقوق الممارس الصحي، ومجالات عمل خريج طب الأسنان وريادة الأعمال، وتسخير التقنية الحديثة في طب الأسنان والكثير من القضايا الأخرى.

ويعقد خلال المؤتمر أول هاكثون في براءات الاختراع في مجال طب الأسنان، كما يُعقد اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة، ويتم استضافة أبرز الشخصيات وصناع القرار فيما يخص صحة الفم والأسنان.

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