، بعد فيديو التفاني في أداء العمل.. محافظ صبيا يكرم حارس المدرسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال حفل جائزة الإدارة للأداء المتميز

كرَّم محافظ ‎صبيا، ومدير ‎تعليم صبيا، أحمد جعفري، حارس الأمن والسلامة بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بصبيا للبنات؛ وذلك نظير تميزه وتفانيه في أداء مهام عمله، وهو الأمر الذي وثقته بعض قنوات التواصل الاجتماعي، ونشرته "الخليج 365" يوم أمس.

وجاء تكريم الحارس، الذي لقي إشادات واسعة، ضمن حفل أُقيم تحت رعاية محافظ صبيا منصور بنزيد الداود، وتحت شعار (معًا من أجل التميز)، وفيه أقامت إدارة تعليم صبيا صباح اليوم الاثنين حفل جائزة الإدارة للأداء المتميز في دورتها الرابعة، وذلك على مسرح الإدارة للبنين، وفي قاعة السمو للبنات.

وبدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي كلمةً، رحب فيها بمحافظ صبيا والحضور، مثمنًا جهود الفائزين كافة في فروع الجائزة للبنين والبنات، ومشيدًا بدور التميز والريادة في بناء الأمم وحضارتها وتطورها، واصفًا المتميزين بأنهم صنّاع التقدم والحضارة والتنمية الوطنية.

عقب ذلك قدم طلاب تعليم صبيا أوبريت المجد. وكرم محافظ صبيا، ومدير التعليم، ومساعدوه، الفئات كافة من الفائزين والفائزات بجائزة الأداء المتميز في جميع فروع الجائزة، وشملت الطالب، والمعلم، ورائد النشاط، والمرشد الطلابي، والقيادة المدرسية، والمشرف التربوي، والعمل التطوعي، والمبادرات والتجارب، فضلاً عن تكريم العاملين في لجان جائزة الوزارة للتميز الإداري، والمنسقين والمنسقات بمكاتب التعليم، ومحكمي ومحكمات فروع جائزة الإدارة للأداء المتميز، واللجان المركزية لإدارة الفعاليات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن عدد الفائزين بالجائزة لهذا العام بلغ من البنين ٣٦ فائزًا، ومن البنات ٤٠ فائزة، بجوائز تصل قيمتها إلى مئة ألف ريال.

وأشار إلى أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والإتقان بين منسوبي الإدارة والكوادر التعليمية والطلاب والطالبات، والارتقاء بمستويات الأداء والإبداع في المجالات التربوية والتعليمية والإدارية، وتشجيع روح المبادرة والتنافس البنّاء، وتوفير بيئة تربوية وتعليمية وإدارية جاذبة ومحفزة للمتميزين، وإبراز إنتاجهم وإبداعهم، فضلاً عن تهيئة المتميزين للمنافسة على الجوائز الأخرى المماثلة داخل السعودية وخارجها.

من جانب آخر، دشن محافظ ‎صبيا مشروع ‎"خذ فكرة"، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التميز والجوائز والمسابقات على مستوى المؤسسة والأفراد، وفي أوساط الميدان التعليمي (الإدارة – المكاتب - المدارس).