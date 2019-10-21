، السودان ينهي عقود الحرب.. تجديد وقف النار مع مسلحي الجنوب ومفاوضات سلام ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد محادثات توسطت فيها جوبا بين الحكومة والمتمردين

وافقت الحكومة السودانية اليوم (الاثنين)، على السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى ولايات تشهد نزاعًا في البلاد، وجددت اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع حركتين مسلحتين رئيسيتين في مباحثات سلام في جنوب السودان.

وذكر مسؤولون من عدة أطراف أنّ ممثلين للقيادة الجديدة في السودان والحركتين المسلحتين الرئيسيتين اللتين تضمان حركات أصغر حجمًا وقعوا إعلانًا لإبقاء الأبواب مفتوحة للحوار، وفقًا لما أوردته قناة "فرانس 24".

من جهة أخرى، أفاد الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" وهو عضو بارز في الحكومة الانتقالية، بأنّ الحوار السياسي سيمهد الطريق لمفاوضات سياسية ويشكّل خطوة تجاه سلام عادل وشامل ونهائي في السودان.

وتستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثلين لحركتين مسلحتين رئيسيتين قاتلتا قوات الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتعقد مباحثات السلام في جوبا بعدما عرض رئيسها سلفا كير وساطة بين الحكومة والمتمردين في السودان.