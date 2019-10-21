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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين) تخليه عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة؛ بعد عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة.
وذكر "نتنياهو" الذي يتزعم حزب ليكود اليميني أنه يعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، وفقاً لـ"رويترز".
في غضون ذلك، أفاد "ريفلين" بأنه سيجري الآن مشاورات مع الأحزاب السياسية المختلفة لإبلاغهم بعزمه تكليف بيني جانتس المنتمي لتيار الوسط ومنافس "نتنياهو" في الانتخابات بمهمة تشكيل حكومة جديدة.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 09:16 PM
"ريفلين" يجري مشاورات لتكليف "جانتس"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين) تخليه عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة؛ بعد عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة.
وذكر "نتنياهو" الذي يتزعم حزب ليكود اليميني أنه يعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، وفقاً لـ"رويترز".
في غضون ذلك، أفاد "ريفلين" بأنه سيجري الآن مشاورات مع الأحزاب السياسية المختلفة لإبلاغهم بعزمه تكليف بيني جانتس المنتمي لتيار الوسط ومنافس "نتنياهو" في الانتخابات بمهمة تشكيل حكومة جديدة.
، "نتنياهو" يتخلى عن تشكيل الحكومة لفشله في تشكيل ائتلاف ،
المصدر : الخليج 365
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