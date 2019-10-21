السعودية : وظائف موقع جدارة 35 وظيفة في هيئة رئاسة الأركان

في إطار حرص المملكة الدائم في تعين أبنائها من كل المؤهلات العلمية جاءت وظائف موقع جداره 35 وظيفة في هيئة رئاسة الأركان، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توافر وظائف لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة للرجال والنساء في عدد من المراتب الوظيفية المشمولة بسلم الموظفين وهي من الدرجات الثانية حتى الدرجة الثامنة، في عدد من الوظائف التقنية والهندسية والإدراية والكتاب وغيرهم.

وظائف موقع جداره في هيئة رئاسة الأركان

تم الإعلان عن موعد التقديم في وظائف هيئة الأركان وعددها 35 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في المراتب التالية:

المرتبة الثانية مطلوب موظف رجل.

المرتبة الرابعة مطلوب عدد 3 نساء.

المرتبة الخامسة مطلوب رجل.

المرتبة السادسة مطلوب عدد 14 نساء و4 رجال.

المرتبة السابعة مطلوب 1 رجال و2 نساء.

المرتبة الثامنة 3 رجال و6 نساء

يتم التقديم في الفترة من 28-2-1441 حتى 3-3-1441 علمًا بأن التقديم متاح طوال اليوم للجميع، ويتم التقديم على موقع جداره منظومة التوظيف كالتالي:

من هم المؤهلون لوظائف رئاسة الأركان

المتخرجون من المعاهد التخصصية.

خريجي الدبلومات فوق المتوسطة.

درجة البكالوريوس

درجة الماجستير والدكتوراه.

لابد من معادلة الشهادة إذا كان المتقدم حاصل عليها من الخارج.

لابد للمتقدمين والمتقدمات حضور الاختبار المهني المحدد لخريجي الجامعات ولكل من المراتب السابعة والسادسة والثامنة، الحضور للمقابلة الشخصية وسوف يتم اختيار المتقدمين الأعلى نقاطًا وسوف يتم الترشيح النهائي للوظائف بعد المقابلة ومطابقة البيانات