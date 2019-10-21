أثار مروجي تذاكر موسم الرياض في السوق السوداء ، غضب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ، الذي توعد بملاحقة مروجي هذه التذاكر على المواقع ، مؤكداً أنه سيتواصل مع الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءات مشددة بحقهم.
وقال آل الشيخ في تغريدة له على “تويتر”: “سأتواصل مع الجهات الرسمية، لأني لاحظت وجود مواقع تسوق للتذاكر بسوق سوداء، ومنها موقع ” وذكر أسم الموقع الشهير “، وسنتخذ إجراءات مشددة معهم بإذن الله”.
وكان رئيس هيئة الترفيه قد حذر في وقت سابق من إعادة بيع التذاكر في السوق السوداء، مشدداً على أنه من يثبت عليه ذلك سيحاسب ولن يتم التساهل معه.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يتوعد موقع شهير بسبب موسم الرياض: إجراءات مشددة بعد التواصل الجهات الرسمية لملاحقة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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