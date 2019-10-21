بعدما تحدّثت مصادر عن قيام «أرامكو» بتأجيل هذا الطرح الأولي مرة جديدة، خرجت الشركة لتؤكد أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على «وضع السوق».
وأعلن رئيس مجلس إدارة “أرامكو” ياسر بن عثمان الرميَّان، في منتصف سبتمبر الماضي، أن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح «قريبا جداً جداً».
وتوقّعت مصادر قريبة من الملف أن يتم الطرح هذا الشهر، إلا أنّ مصدراً مطلعاً على الملف قال لوكالة “فرانس برس”، إنّ السعودية تعتزم تأجيل الطرح العام الأولي.
وقالت “أرامكو” لـ “فرانس برس” في ردٍّ على سؤال حول عملية التأجيل، إنّ الشركة «تتواصل بشكل مستمر مع المساهمين حول جاهزية النشاطات المرتبطة بالاكتتاب». وأكدت أن الشركة جاهزة، والتوقيت سيعتمد على ظروف السوق وقرار المساهمين.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تحسم الجدل حول تأجيل الطرح العام الأولي.. وتؤكّد: الاكتتاب يتوقف على هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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