محافظ الحرث يوجه بأخذ التدابير اللازمة لتداعيات الأمطار

وجه محافظ الحرث إبراهيم الألمعي بالجهات ذات العلاقة بأخذ التدابير اللازمة حيال تداعيات الأمطار وما خلفته من مستنقعات وبرك مائية نتج عنه تكاثر البعوض والزواحف وكثافة في الأشجار، وشدد على أهمية متابعة ردم تلك المستنقعات ورش أماكن تجمع المياه الراكدة وتنظيف القرى التي تحتاج إلى نظافة بسبب كثافة الأشجار، وكان الألمعي استقبل أمس مدير مركز مكافحة نواقل المرض بالحرث محمد عبده محزري، حيث اطلع على استعدادات وخطة المركز لموسم نقل مرض الملاريا خلال عام 1441. وتتضمن خطة العمل العديد من برامج المكافحة للبعوض الطائر وكذلك الأطوار المائية، وكذلك برنامج الفحص المخبري والتوعية الصحية، حيث تشهد المحافظة زيادة في منسوب الأمطار الموسمية. وأكد المحرزي أن هناك 18 فرقة تعمل على مكافحة البعوض الطائر وفي الفترة المسائية 5 فرق تعمل على مكافحة أماكن توالد البعوض، و6 فرق في الفترة الصباحية، وفرقتان للمختبر و4 فرق عملها توعية صحية، وأكد على أهمية التعاون مع فرق الرش للقيام بدورها على الوجه المطلوب.



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